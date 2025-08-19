Sverige sleper en 672 tonn tung kirke for å hindre at byen slukes av Europas største underjordiske gruve

HQ

Siste nytt om Sverige . I dag har en historisk 113 år gammel trekirke i Nord-Sverige begynt en gradvis flytting langs en 5 km lang vei for å gjøre plass til Europas største underjordiske gruve.

"Nå overgir vi kirken i Guds hender", sa biskop Nyström, ifølge lokale medier. Flyttingen ble direktesendt over hele landet, og har vakt internasjonal oppsikt som en bemerkelsesverdig bragd innen ingeniørkunst og kulturvern.

Den hundre år gamle bygningen flyttes i et tempo på under en kilometer i timen, noe som tiltrekker seg både lokalbefolkning og kongelige. Operasjonen, som er en del av en flere tiår lang innsats for å beskytte byens infrastruktur mot svekket grunn, har vært nøye planlagt i åtte år.

I mellomtiden er innbyggerne fortsatt splittet, og noen hilser flyttingen velkommen, mens andre uttrykker bekymring for hvordan den vil påvirke området. De som er interessert i å følge flyttingen, kan se hele reisen via direktesendinger på SVT, Sveriges allmennkringkaster, og på LKABs nettsider.