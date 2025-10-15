Sverige starter beredskapslagring av mat for første gang siden den kalde krigen på grunn av muligheten for krig

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at Sverige vil begynne å lagre korn igjen for første gang siden den kalde krigen, noe som markerer et viktig skritt i den nasjonale forsvarsstrategien, med planer om å investere 575 millioner svenske kroner (52 millioner euro) som en del av budsjettet for 2026.

Etter at landet ble medlem av NATO i fjor, har regjeringen kunngjort et nytt initiativ for å styrke matvaresikkerheten i tilfelle konflikt eller forsyningsforstyrrelser. De første siloene skal bygges i nord, en strategisk viktig, men sårbar region.

"I dag legger vi dermed nok en dag til rekordbøkene, ettersom vi har iverksatt konkrete tiltak og skritt for å styrke det svenske samfunnets motstandsdyktighet på alvor. Steg for steg, bit for bit, bygger vi styrke i det nye totalforsvaret."

Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese innlegget nedenfor eller på følgende lenke. Go!