Sverige styrker luftforsvaret med polsk missilsystem

Siden Europa begynte å ruste opp, har nyhetene om nye forsvarsanskaffelser kommet med jevne mellomrom. Nå vil Sverige snart utstyre sine væpnede styrker med det polske luftvernsystemet Piorun. Anskaffelsen kommer samtidig som spenningen i regionen øker som følge av Russlands militære aksjoner i Ukraina, noe som har fått land over hele Europa til å modernisere forsvaret sitt. Polen, som allerede har levert systemet til flere europeiske nasjoner, fortsetter å utvikle en oppgradert versjon som lover større rekkevidde og motstandsdyktighet. Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Go!