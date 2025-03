Sverige tar ut tiltale mot tidligere sikkerhetsrådgiver for å ha håndtert hemmeligstemplede dokumenter feil

HQ

Svenske myndigheter har tatt ut tiltale mot Henrik Landerholm, tidligere sikkerhetsrådgiver for regjeringen, etter at han skal ha lagt igjen hemmelige dokumenter i en ulåst safe på et konferansehotell i 2023 (via Reuters).

Papirene, som inneholdt sensitiv informasjon, ble funnet av noen andre og senere returnert. Påtalemyndigheten hevder at Landerholms uforsiktighet kan ha avslørt statshemmeligheter og utgjort en risiko for Sveriges sikkerhet.

Landerholm, som ble utnevnt til den høyt profilerte stillingen av statsminister Ulf Kristerssons regjering i 2022, trakk seg tidligere i år etter at etterforskningen ble innledet. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.