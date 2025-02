Sverige: Ukrainas NATO-medlemskap fortsatt mulig

HQ

Sveriges forsvarsminister Pal Jonson har bekreftet at Ukrainas NATO-medlemskap fortsatt er mulig, så lenge landet oppfyller de nødvendige vilkårene.

Uttalelsen kom i forkant av NATOs forsvarsministermøte i Brussel, der Ukrainas fremtidige NATO-ambisjoner forble et hett tema. Dette kommer etter en nylig uttalelse fra USA, som fortalte Ukraina at landet ikke ville motta NATO-medlemskap eller amerikanske tropper på bakken på nåværende tidspunkt.

Til tross for dette fastholdt Jonson at muligheten for at Ukraina kan bli NATO-medlem ikke er helt utelukket. Etter hvert som de globale spenningene endrer seg, er alliansens holdning til Ukraina fortsatt i endring, og døren holdes åpen for fremtidige utviklinger. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.