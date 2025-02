Sverige vil avlytte barn på grunn av økende gjengvold

HQ

Sverige står overfor en bølge av gjengvold uten sidestykke, og landet er klar til å ta drastiske grep. Statsminister Ulf Kristersson kunngjorde at det vil bli satt i gang et hurtigarbeid for å gi politiet mulighet til å avlytte barn helt ned i 12-årsalderen som svar på den økende bruken av mindreårige i kriminell virksomhet. Med rundt 30 bombeattentater i januar, deriblant flere i hovedstaden, er myndighetene bekymret over hvordan gjenger utnytter tenåringer og rekrutterer dem via plattformer som Telegram. Den nye loven, som forventes å tre i kraft høsten 2025, skal bidra til å slå ned på kriminelle nettverk som bestiller voldskriminalitet fra utlandet. Politiet har sett en urovekkende trend der barn leies inn for å begå alt fra hærverk til drap, ofte uten at det tas hensyn til volden som er involvert. Sverige intensiverer også arbeidet med å samarbeide med andre land og stille gjengledere til ansvar. Vil dette grepet lykkes i å få bukt med gjengvolden?

Hva synes du om dette tiltaket?