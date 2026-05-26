Sverige vil halvere månedsprisene i kollektivtrafikken

Sveriges regjering har bestemt seg for å kunngjøre i morgen, onsdag, at den har til hensikt å redusere månedsprisene i kollektivtrafikken. Og det ganske betydelig, melder Aftonbladet og YLE. Årsaken er den raske økningen i energiprisene.

Månedsprisene vil bli halvert fra begynnelsen av juli til slutten av desember. Regjeringen setter av rundt sju milliarder kroner (i underkant av 700 millioner euro) til dette.

Den svenske regjeringen har også lagt frem en støttepakke på 17,5 milliarder kroner (rundt 1,7 milliarder euro) for å redusere prisene på bensin og diesel. Pakken er et resultat av økningen i energiprisene som følge av den siste krigen i Midtøsten.