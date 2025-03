Sverige vil øke forsvarsutgiftene til 3,5 % av BNP innen 2030

HQ

Siste nytt om Sverige . Landet forbereder seg på å øke forsvarsutgiftene betydelig, med et mål om å øke dem til 3,5 % av BNP innen 2030, en kraftig økning fra de tidligere anslåtte 2,4 % for i år og 2,6 % innen 2028.

Statsminister Ulf Kristersson kunngjorde dette foreløpige målet som svar på den økende bekymringen for europeisk sikkerhet og USAs endrede prioriteringer, samt det økende behovet for at NATO-medlemmene styrker sin militære beredskap.

Kristersson erkjente at de endelige tallene er usikre, men understreket samtidig behovet for at NATO-medlemmene styrker sine militære kapasiteter, noe som er i tråd med forventningene om at alliansen snart vil presse på for å nå et utgiftsnivå på mellom 3 og 4 % av BNP.