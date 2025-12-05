Sverige vil tillate fratakelse av statsborgerskap for ledere innen organisert kriminalitet

HQ

Sverige har foreslått grunnlovsendringer som vil gjøre det mulig for myndighetene å fjerne statsborgerskapet til bandeledere med dobbelt statsborgerskap, som et ledd i arbeidet med å bekjempe den langvarige organiserte kriminaliteten.

Ifølge dette forslaget går planen, som ble lagt frem på fredag, lenger enn tidligere tverrpolitiske anbefalinger som fokuserte på tilfeller av spionasje eller landsforræderi. Regjeringen ønsker nå at domstolene skal kunne inndra passet til personer med dobbelt statsborgerskap som er dømt for forbrytelser som anses å være til alvorlig skade for nasjonale interesser, inkludert store gjengrelaterte lovbrudd.

Sverige har slitt med voldelig organisert kriminalitet i mer enn et tiår, og regjeringskoalisjonen (støttet av det innvandringsfiendtlige partiet Sverigedemokraterna) kom til makten i 2022 med løfter om strengere tiltak mot både innvandring og gjengvirksomhet. En grunnlovsendring krever en avstemning i Riksdagen, et riksdagsvalg og en ny avstemning etter valget. Regjeringen tar sikte på at de nye reglene skal tre i kraft tidlig i 2027.

Justisminister Gunnar Strommer:

"Regjeringen har valgt å gå lenger enn utvalgets forslag nettopp for å gjøre det mulig å tilbakekalle statsborgerskap også fra for eksempel gjengledere som har gjort seg skyldige i svært, svært alvorlig samfunnsskade."