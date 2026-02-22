Sverige vinner den siste gullmedaljen i vinter-OL 2026 i Milano Cortina

HQ

Den siste dagen av vinter-OL 2026 i Milano-Cortina bød på to siste øyeblikk-gleder for USA og Sverige: USAs herrelag i ishockey, uten tvil konkurransens andrefavoritt, overrasket storfavoritten Canada i ekstraomganger, vant 2-1 i finalen og avsluttet en 46 år lang gulltørke i ishockey for herrer. USA vant også ishockeyfinalen for kvinner en dag tidligere.

Senere på søndagen tok Sverige gull i curlingfinalen for kvinner, etter å ha slått Sveits 6-5. Dagen før hadde Canada slått Storbritannia 9-6 i curlingfinalen for menn.

På søndag tok Tyskland gull og sølv i bob, Eileen Gu for Kina tok gull i halfpipe i freestyle, og Ebba Andersson for Sverige tok gull i 50 km fellesstart for kvinner i langrenn.

Curlingfinalen for kvinner var den siste medaljeøvelsen under OL i 2026. Med den endelige opptellingen vinner Norge lekene med flest medaljer, 41, og flest gull, 18. USA er nummer to med 33 medaljer og 12 gull, og Nederland er nummer tre med 20 medaljer og 10 gull.

Italia, vertslandet, har hatt sine beste vinter-OL i historien, med 30 medaljer og 10 gull. Nå er det klart for avslutningsseremonien, som starter kl. 20:30 CET, 19:30 GMT.