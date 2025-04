Sverige vurderer å anskaffe militære kjøretøy sammen med Norge, Finland og Litauen

HQ

Siste nytt om Sverige . I et trekk som understreker de stadig tettere militære båndene i Nord-Europa, har Sverige foreslått en felles innsats med Norge, Finland og Litauen for å kjøpe flere hundre CV90 infanterikampvogner fra BAE Systems.

Kunngjøringen, som ble gitt under en pressekonferanse i Stockholm, gjenspeiler en bredere ambisjon om å øke den regionale avskrekkingen gjennom felles anskaffelsesstrategier, og vi vet nå at det pågår diskusjoner om å formalisere intensjonen skriftlig.

Dette signaliserer et skritt i retning av kollektiv beredskap i et skiftende sikkerhetslandskap. CV90-flyene, som er utviklet av en svensk avdeling av den britiske forsvarsgiganten, representerer en potent blanding av mobilitet og ildkraft som er godt egnet for moderne krigføring.