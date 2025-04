Sveriges Gripen-salg til Peru skaper våpenkonkurranse i Latin-Amerika

HQ

Siste nytt om Sverige og Peru . Den 10. april tok Sveriges regjering et nytt skritt i retning av å styrke sin tilstedeværelse på det latinamerikanske forsvarsmarkedet ved formelt å be Riksdagen om godkjenning til å selge inntil 12 Saab JAS 39 Gripen-jagerfly til Peru.

Avtalen er et sentralt element i Perus bredere innsats for å modernisere luftforsvaret, som har slitt med aldrende MiG-29-fly fra sovjettiden og franske Mirage 2000-fly. Gripens fleksibilitet, lave driftskostnader og egnethet for Perus ulendte terreng gjør den til et attraktivt alternativ.

Nå understreker det potensielle salget et større skifte i Latin-Amerika, der flere land satser på avanserte europeiske jetfly. Samtidig som salget kan styrke Perus forsvarskapasitet, signaliserer det også en økende utfordring for USAs dominans på våpenmarkedet i regionen.