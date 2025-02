Sveriges høyesterett avviser Greta Thunbergs klimasøksmål

HQ

Sveriges høyesterett har avvist et søksmål fra Greta Thunberg og hundrevis av aktivister som ønsker å tvinge staten til å iverksette strengere klimapolitikk, med henvisning til at domstolene ikke kan diktere myndighetenes klimatiltak.

Søksmålet, som ble innledet i 2022, argumenterte for at Sverige brøt menneskerettighetene ved ikke å gjøre nok for å bekjempe klimaendringene. Selv om domstolen avviste saken, antydet den at et søksmål med en annen struktur kan bli vurdert i fremtiden, slik man har sett i andre europeiske rettspraksis.

Avgjørelsen følger en kjennelse fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, som holdt Sveits ansvarlig for utilstrekkelige klimatiltak, men avviste en lignende sak fra portugisiske ungdommer mot flere europeiske land.

Aktivistene hadde håpet å presse Sverige til å tilpasse sin politikk til målet om 1,5 graders global oppvarming, men juridiske utfordringer fortsetter å utgjøre hindringer for klimasøksmål i nasjonale domstoler. Foreløpig gjenstår det å se om aktivistene vil forfølge en ny juridisk strategi eller søke handling på andre måter.