Sveriges landslagssjef Jon Dahl Tomasson får sparken etter VM-kvalifiseringsfiasko

Sverige har vært et av de dårligste landene i VM-kvalifiseringen, med kun ett poeng etter uavgjort mot Slovenia og tap i de tre andre kampene, blant annet hjemme mot Kosovo (0-1) og Sveits (0-2) denne uken. Det til tross for at de har mange nasjonale talenter, inkludert spisser som Arsenals Viktor Gyokeres og Liverpools Alexander Isak.

Som et resultat av dette har hovedtrener Jon Dahl Tomasson fått sparken fra laget. Ifølge svenske medier er dette første gang en svensk hovedtrener har fått sparken før kontrakten går ut. "Avgjørelsen er basert på manglende resultater i VM-kvalifiseringskampene", sier det svenske fotballforbundet i en uttalelse.

"Det er fortsatt en sjanse for et sluttspill i mars, og vårt ansvar er å sørge for at vi har best mulige forutsetninger for å kunne nå en VM-finale. I den forbindelse mener vi at det kreves et nytt lederskap i form av en ny landslagssjef".

"Jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke Jon for denne perioden. Jon har vært profesjonell i sitt forhold til spillerne, lederne i landslagsstaben og til SvFF. Det er alltid trist å skilles, men fotball er basert på resultater, og vi har nådd et punkt der resultater ikke er nok", sier fotballsjef Kim Källström.

Som spiller spilte Tomasson som spiss i klubber som Feyenoord, Newcastle, Milan, Stuttgart og Villarreal, og han ble også den beste målscoreren i Danmarks landslagshistorie. Som landslagssjef kom han til det svenske landslaget i februar 2024, der han erstattet Jane "Janne" Anderson, som tok laget til kvartfinalen i Russland 2018, men som ikke klarte å kvalifisere seg til Qatar 2022 eller UEFA Euro 2024.

Nå er sjansene for å bli gruppetoer, noe som ville gitt dem adgang til sluttspillet, svært begrenset. Sverige kan bare regne med å nå denne andre runden av VM-kvalifiseringen gjennom de fire plassene som er forbeholdt de fire beste gruppelederne i Nations League 2024/25 som ikke kvalifiserte seg gjennom gruppespillet, og det ser bra ut for dem... til tross for den internasjonale latterliggjøringen.