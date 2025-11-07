Sveriges nest største flyplass må stenge etter droneobservasjon (noe som er første gang i landet)

HQ

Trafikken på Sveriges nest største flyplass, Göteborg-Landvetter, ble midlertidig stanset torsdag etter at en eller flere droner ble observert i nærheten av området, noe som fikk politiet til å innlede en etterforskning av mistenkt luftfartssabotasje.

Tjenestemenn fra Sveriges sivile luftfartsmyndighet LFV bekreftet at flere rapporter om droner ble mottatt rundt 1641 GMT, noe som førte til en umiddelbar stenging av luftrommet over flyplassen. Politiet ankom stedet for å samle bevis og verifisere observasjonene.

Flyvningene gjenopptas mens etterforskningen fortsetter

Senere på kvelden opplyste flyplassoperatøren Swedavia at situasjonen var erklært over, og at flytrafikken gradvis ble gjenopptatt. Hendelsen førte til at mer enn et dusin flyvninger ble innstilt eller kansellert under nedstengningen.

Nedstengningen er den første registrerte dronerelaterte forstyrrelsen i Sverige, selv om lignende hendelser har forårsaket midlertidige stengninger av flyplasser i land som Danmark, Norge og Belgia de siste månedene.

Noen europeiske tjenestemenn har beskrevet trenden som en form for hybrid krigføring, og antyder mulige koblinger til russisk innblanding, noe Moskva har benektet. Sverige, som nylig har styrket sitt forsvar mot droner med 320 millioner euro, forventes å vurdere nye sikkerhetstiltak etter hendelsen i Göteborg.