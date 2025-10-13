Sveriges siste forsøk på å unngå VM-eliminering starter i kveld: Hva er sjansene deres?

HQ

VM 2026 kan gå glipp av to av de beste spissene i fotballklubbene akkurat nå: Arsenals Viktor Gyokeres, som nylig mottok Gerd Muller Trophy som beste spiss forrige sesong, og Liverpools Alexander Isak, som også var to av de dyreste overgangene i fjor sommer. Med halve VM-kvalifiseringen i gang ligger Sverige sist i gruppespillet med kun ett poeng, fra 2-2-kampen mot Slovenia i september.

Deretter tapte Sverige 2-0 for Kosovo, og sist fredag ble det nok et 2-0-tap mot Sveits, som leder gruppe B. Etter dette tapet henger Sverige i en tynn tråd hvis de ønsker å kvalifisere seg til VM neste sommer: De har nesten ingen sjanser til å bli gruppeledere (Sveits må tape alle de tre kommende kampene), så nå blir kampen mot Kosovo og Slovenia om andreplassen i gruppen, som gir dem adgang til sluttspillet i Europa.

Gruppe B



Sveits: 9 poeng

Kosovo: 4 poeng

Slovenia: 2 poeng

Sverige: 1 poeng



Hva må skje for at Sverige skal kvalifisere seg til VM

Sverige har ikke skjebnen i egne hender, men hvis de vinner alle de kommende kampene, har de gode sjanser til å nå den andre plassen i gruppen. Alt avhenger imidlertid av kveldens kamp: De må vinne mot Kosovo for fortsatt å ha en viss sjanse til å sikre seg en andreplass. De spiller på hjemmebane mandag 13. oktober kl. 20.45, men for bare én måned siden slo Kosovo dem 2-0, til tross for rangforskjellen (Sverige ligger på 32. plass på FIFA-rankingen, Kosovo på 91. plass).

En seier av Sveits mot Slovenia vil også bidra til å legge dem bak seg, ettersom sjansen for at sveitserne taper alle de tre gjenværende kampene er svært liten.

I tilfelle Sverige slår Kosovo i kveld, vil de stå likt med 4 poeng. Men hvis Slovenia slår Sveits i kveld, vil ting bli mye mer komplisert. Den gode nyheten er at Sverige spiller sin siste kamp i gruppespillet på hjemmebane, mot Slovenia 14. november, men de må regne med at Kosovo snubler minst én gang...

Men selv om de skulle ende på tredje- eller fjerdeplass, har de en livline: kvalifisering til sluttspillet gjennom plassene som er forbeholdt de beste gruppevinnerne i Nations League som ikke kvalifiserte seg gjennom de to øverste plassene i gruppespillet. Ettersom Norge, England, Frankrike, Spania, Portugal og Tsjekkia er sikre eller usannsynlige på å bli nummer tre eller fire, kan disse plassene bli tatt av Sverige, Tyskland, Wales og Romania.