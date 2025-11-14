Sveriges spillindustri er veldig sunn i disse dager

HQ

Den svenske spillindustrien er i dag verdenskjent, og til tross for sin lille størrelse, med en befolkning som kan sammenlignes med Londons, er landet hjemsted for flere gigantiske utviklere og spillselskaper, inkludert Embracer Group, Paradox, Massive Entertainment, DICE, Mojang, King, Arrowhead Game Studios og Hazelight Studios.

Den svenskeDataspelsbranschen har nå utarbeidet en tilstandsrapport for den svenske spillbransjen for 2024, og tallene er stort sett positive. I fjor jobbet 9 130 personer med spillutvikling, noe som er det høyeste tallet noensinne, selv om det bare er marginalt høyere enn året før. De fleste av dem - 7 350 personer - jobber hos Ubisoft hos Massive Entertainment.

Det mest solgte spillet som ble utgitt i 2024 (basert på Steam-data) er ikke overraskende Helldivers II. Ser vi på de siste tolv månedene, er imidlertid det mest solgte spillet Battlefield 6, etterfulgt av Split Fiction og, nok en gang, Helldivers II. Lenger ned på topp 10 finner vi også ARC Raiders og Indiana Jones and the Great Circle.

Frem mot 2026 forventes tallene å bli litt dystrere som følge av nedleggelser av både spill og utviklere, men dette er dessverre ikke unikt for Sverige.