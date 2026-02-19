Svik, drager og abdikasjon er temaet i House of the Dragons tredje sesong

HQ

Game of Thrones (eller A Song of Ice and Fire-fans, teknisk sett) har spist utrolig godt i år allerede, ettersom A Knight of the Seven Kingdoms hadde premiere i forrige måned og har vist seg å være en enorm hit. Vi likte akkurat den serien godt, som du kan lese i vår egen anmeldelse.

Men senere i år kommer også den etterlengtede tilbakekomsten til House of the Dragon, da den tredje sesongen av dynasti-dramaet gjør sin ankomst i juni. Vi har ennå ingen bekreftet dato for dette, men en ny trailer gir likevel noen smakebiter på hva vi kan forvente oss av de neste episodene.

I tradisjonell Game of Thrones- og House of the Dragon -stil vil det være nok av politiske svik i vente, alt mens gjørmete slag på åpne marker følger. Vi kan naturligvis også forvente oss slående dragescener når de eldgamle reptilene setter sitt preg på Westeros og dets innbyggere. Det vil også bli en viktig abdikasjon som gjør at jerntronen blir åpen for alle, en endring som utvilsomt vil sette ytterligere press på Rhaenyras planer...

Sjekk ut den nye traileren nedenfor for å få en forsmak på hva som kommer denne sommeren.