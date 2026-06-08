Svindel med AI-stemmekloning ser ut til å bli den neste store greia

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All ny teknologi åpner for svindel, og kunstig intelligens er intet unntak. Og AI-ledede svindelopplegg er like mangfoldige som lukrative, slik at svindlere kan tjene tusenvis av dollar hver måned, som rapportert av WCCFTech.

En kinesisk AI-bruker tjener tilsynelatende så mye som 100 000 yuan (rundt 15 000 dollar) hver måned via AI-verktøy for musikkskaping. Og prosessen er ganske enkel. Man laster opp et bilde som setter temaet for låten, velger en musikksjanger, legger til vokal etter å ha valgt en sangstil, og det siste trinnet innebærer å laste opp den minuttslange innsatsen til en musikk- og kortvideoplattform for inntektsgenerering.

Nå advarer myndighetene i Kina mot en ny svindel som kan klone stemmen til venner og slektninger ved hjelp av et fem sekunder langt lydklipp av stemmene deres. Disse klonede stemmene brukes deretter til å kreve penger, noen ganger så mye som 4,3 millioner yuan (rundt 635 000 dollar).

I en verden der vi ikke lenger kan stole på at våre øyne og ører vet hva som er ekte eller ikke, vil AI bidra til å beskytte oss mot sine egne angrep? Vi får vente og se.