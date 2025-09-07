Svindlere slår til igjen: PS5 Pro Ghost of Yotei-deksler er borte på sekunder

HQ

Scalpers - universets svøpe - har nok en gang slått til og ødelagt en begrenset utgivelse. Dessverre er dette noe mange av oss har blitt vant til. Og ikke bare innen spill og konsoller, men på utallige andre markeder også. Det er ikke noe nytt, og helt siden lanseringen av PlayStation 5 og Xbox Series X/S har fansen gjentatte ganger sett begrensede produkter forsvinne i løpet av sekunder, for så å dukke opp igjen på eBay til uhørte priser. Det siste offeret: PS5 Pro-platene med Ghost of Yotei-tema.

Disse spesialutgavene, som selges eksklusivt gjennom Sonys egen butikk for $ 65, dukket knapt opp på nettet før de var borte igjen. I løpet av bare et minutt ble lageret utslettet - og snart nok begynte oppføringer å oversvømme eBay for mellom $ 230 og $ 500. Kort sagt, omtrent det samme som en PlayStation 5 kostet ved lanseringen.

På Reddit ble trådene raskt fylt med frustrerte og oppgitte innlegg. En bruker innrømmet at de helt hadde sluttet å prøve, og hevdet at "du kan ikke kjøpe noe fra Sonys nettsted uten bots eller guddommelig inngripen." Andre var enige, og påpekte at skalperne (som alltid) ødelegger opplevelsen for ekte spillere.

Dette problemet er neppe unikt for Sony. Tidligere i år møtte Nvidia nøyaktig det samme problemet med lanseringen av RTX 50-serien. Fans av Games Workshop og Warhammer 40,000 har også blitt hardt rammet av den samme skalperkulturen. Frustrasjonen øker over hele verden, og fansen krever forandring.

Spørsmålet er nå: Hvordan kan selskaper beskytte seg selv - og kundene sine - mot roboter og selgere? Kanskje er det på tide å droppe konseptet med begrensede opplag helt og holdent? Bør disse produktene slutte å bli solgt på nettet i sin helhet, eller finnes det en annen måte for utgivere og produsenter å beskytte seg mot denne endeløse syklusen?