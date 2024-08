Sving med stil med edderkoppsesongen for Marvel Snap

HQ

Teamet Marvel Snap har vist frem en omfattende trailer for neste fase av spillet, kalt The Amazing Spider Season.

Den bringer med seg en rekke nye kort, inkludert Symbiote Spider Man, Scarlet Spider, Madame Web, Araña, og Silver Sable. Du kan se traileren her :

Den kanskje viktigste endringen er tilføyelsen av den nye "aktiver" -mekanikken, der spillerne i stedet for å avsløre et kort, kan holde et korts evne til å bruke på best mulig tidspunkt. Noen få av de nye kortene, som for eksempel headlineren Symbiote Spider Man, har denne evnen, og noen gamle kort blir omarbeidet for å ha aktiveringsutløsere også.

I tillegg er det nye steder som Ottos Lab og Brooklyn Bridge, og sesongkortvarianter for Spider Man, Miles Morales Spider Man, og Symbiote Spider Man.

Til slutt viste videoen Nayoung Wooh i kunstnerens søkelys, og hennes kunstverk av edderkoppfamilien (inkludert Peter Parker, Miles Morales, Spider Gwen, og Silk - Woohs favoritt) som besøker populære steder i Sør-Korea, som templer og markeder, som om de hadde dratt på sightseeingferie.