Swamp Thing blir en frittstående "gotisk skrekkfilm"

Et av de første prosjektene som ble bekreftet å være på vei til James Gunn og Peter Safrans nye DC-univers, var en film basert på Swamp Thing. Så langt har vi hørt svært lite om prosjektet, og vi vet egentlig ikke hvordan det vil passe inn i resten av satsingen.

Nå har vi fått vite litt mer om det etter at regissør James Mangold (3:10 to Yuma, Logan, Ford v Ferrari) ble intervjuet av MovieWeb, hvor han forteller at filmen vil være ganske uavhengig og by på gotisk skrekk :

"Selv om jeg er sikker på at DC ser på Swamp Thing som en franchise, vil jeg se på den som en veldig enkel, ren, gotisk skrekkfilm om denne mannen/monsteret. Jeg gjør bare min egen greie med dette, bare en frittstående film."

Så ikke forvent at noen andre kjente DC-karakterer dukker opp, selv om det helt sikkert vil være en referanse eller to, gitt at filmen uansett er knyttet til DCU. Om det faktisk blir tilfelle gjenstår å se, men det er sannsynlig at Swamp Thing ligger minst et par år frem i tid.

Hvis du vil ha tips til god Swamp Thing -lesing som oppvarming, synes vi du skal sjekke ut vår store artikkel 10 tegneserier eller grafiske romaner alle DC-fans bør lese

