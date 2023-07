Swamp Thing-regissør sammenligner filmen med Frankenstein og RoboCop

DC-filmene har fått en del kritikk for å bare være dårlige kopier av Marvel Cinematic Universe, noe som er en av grunnene til at mange gleder seg til James Gunn og Peter Safran sin reboot. Blant annet siden de har åpnet døren for nye typer superhelt-filmer. Swamp Thing er et godt eksempel på dette.

Regissøren James Mangold forteller ComicBook.com at Swamp Thing ble en realitet da han ringte James Gunn for å spørre om han var interessert i å "lage en gotisk skrekkfilm" basert på den mindre kjente DC-figuren:

"I det øyeblikket jeg hørte at DC var i ferd med å gå gjennom en slags ledelseskonvulsjon og at James skulle ta over så jeg det som en mulighet til å kaste meg ut i det. Jeg ringte dem og sa: 'I alt det dere holder på med, hvis ideen om å lage en gotisk skrekkfilm, opprinnelseshistorien til Swamp Thing passer inn, så si ifra."

Det viser seg at Mangold også har et ganske unikt syn på karakteren S, og sammenligner ham med både Frankenstein og RoboCop, noe som kanskje gir oss noen indikasjoner på hva vi kan forvente av filmen:

"Jeg har alltid vært interessert i å lage en versjon av Frankenstein, og jeg føler at 'It's alive!' har blitt gjort nok, men Swamp Thing har alltid fremstått for meg som en fantastisk versjon av en Frankenstein-historie, på samme måte som en av favorittfilmene mine i oppveksten, den originale Robocop. Denne fyren som bare våkner opp og oppdager at han har blitt forvandlet til en maskin var åpenbart også noe jeg var fascinert av i Logan."

Han fortsetter med å forklare at han er ute etter en "horror-noir-film", og at det faktum at karakteren egentlig ikke vet hvem han er spiller en viktig rolle i historien:

"Det er noe med hukommelsestapet: 'Hvordan havnet jeg her, og hvem har gjort dette mot meg?'. Så jeg ser for meg en horror-noir-film som følger en skapning som ikke kan sees, og som prøver å sette sammen hva som skjedde og hvem som gjorde det, ut fra fragmenter av minner. Og ingenting av dette er i strid med Len Wein og Bernie Wrightson og alt det flotte arbeidet som ble gjort ... Jeg setter det bare inn i en ny filmkontekst, men det var alt de utforsket i disse tegneseriene, og det var så vakkert."

Flere interessante tanker, så det er litt synd at vi ikke får se sluttresultatet før en gang i 2025 eller 2026.