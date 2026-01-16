SwannBuddy 4K Video Doorbell and MaxRanger4K Solar 3 Camera

Etter hvert som markedet for sikkerhetssystemer for hjemmet har vokst, har de fleste aktørene i markedet vært teknologiselskaper som har prøvd seg på overvåking, mens få overvåkingsspesialister har nådd ut til det vanlige forbrukermarkedet.

En av dem er imidlertid Swann. Swann startet i Australia med å levere kamerasystemer til gårder og industrisektoren, og gikk fra å være et lokalt gjør-det-selv-merke til å bli ledende innen AI-basert sikkerhet etter at det for mer enn ti år siden ble kjøpt opp av Infinova Group, som fortsatt eier merket, og åpnet nye distribusjonskanaler for Swann, inkludert markedet for avanserte installatører.

I dag ser vi på to av de mest lett tilgjengelige forbrukerproduktene deres, Smart Doorbell og et langtrekkende kamerasystem som er solcelledrevet, og som begge utmerker seg ved å ha internminne for opptak og muligheten til å fungere uten noen form for abonnement, noe som gjør dem marginalt billigere enn konkurrentene.

SwannBuddy 4K er en klassisk smart dørklokke som drives av oppladbare batterier, eller ved å kobles direkte til eksisterende elektriske ledninger, der vi valgte det siste. Designet er moderne, og monteringen er enkel med monteringsbraketten, selv om jeg opplevde at den dobbeltsidige teipen som er beregnet på vindusmontering, var ekstremt slitesterk, og etter flere måneder hadde den fortsatt alle sine klebeegenskaper igjen. Siden det er toveiskommunikasjon, kan du alltid ta med deg den lille høyttalerenheten, eller plassere den sentralt i huset, slik jeg har gjort. Av en eller annen grunn kombineres bevegelsesdeteksjon med varmedeteksjon for å utløse bevegelsesvarsler, men jeg skulle gjerne ha testet hvordan den fungerer om sommeren også, ettersom det å detektere varme når snøen faller ser ut til å være en enkel modus.

Dette er en annonse:

Swann Security Programvaren er selvfølgelig gratis å bruke, og den inkluderer en AI-stemmeassistent og en vertikal synsvinkel på 165 grader. Men jeg ble faktisk mye mer imponert over nattsynet, som er designet til fem meter, men som i virkeligheten strekker seg mye lenger.

Her er det verdt å nevne at det er begrensninger i de gratis sky-synkroniseringsalternativene, men den har 32 GB intern lagringsplass, og siden den tar opp i 4K, er det heldigvis enkelt å synkronisere med Dropbox. Det fungerer selv om vinteren, men det tærer litt raskere på batteriene.

Appen Swann Security er overraskende enkel å bruke, men hadde noen lokaliseringsproblemer ettersom telefonen min ikke er innstilt på engelsk, så av en eller annen grunn bestemte den seg for å blande seg med finsk et par ganger.

Mens jeg testet, la jeg merke til at en timelapse- og pet-sitter-funksjon dukket opp under "snart kommende funksjoner". Disse fikk jeg ikke testet, men det høres interessant ut. Svarfunksjonen AI Voice er veldig kul, men selv om du får åtte forskjellige alternativer, høres de alle litt like ut, og de fleste vil raskt skjønne at de er AI. Det er noen få ulemper ellers, som at du ikke kan sette opp stemmedelen uten å fylle inn adressen din og andre rariteter, men alt i alt fungerer det fint, og det er enkelt å integrere med større Swann -systemer, ettersom appen kan håndtere et vanvittig antall enheter og funksjoner.

Dette er en annonse:

Hovedstjernen i showet er det soldrevne kameraet, der du kan få en hel rekke forskjellige kombinasjoner av hubber, kameraer og eksterne solcellepaneler, og hvor vi fikk "MaxRanger4K Solar 3 Camera Security System with Longest Range Wireless with Gutter Mounts", eller MaxRanger 4K system.

Dette gir deg to kameraer og en hub, og jeg vil anbefale å skaffe deg fire, for selv om startpakken med to kameraer vi fikk låne, er flott til å begynne med, må du dekke alle vinkler av huset ditt, eller de mest utsatte vinduene eller dørene for å møte et innbrudd.

Disse kameraene er basert på Sonys Starvis -sensorer, noe som gir deg 4K og nattsyn i farger. I likhet med kameraet følger det med et SD-kort til huben. Ettersom kameraet er solcelledrevet, lader du dem, setter dem opp, og så går de av seg selv. Vi testet om høsten, og kameraene fortsatte å fungere, til tross for en aggressiv innstilling på flomlyset.

En strålende ting, i tillegg til at det ikke er noen månedlige abonnementer, er muligheten til å bruke det medfølgende, USB-ladede batteriet til å sette opp huben, spesielt siden det er kraftig nok til å vare en hel dag, noe som betyr at i mitt tilfelle med flere endringer i installasjonen, kunne jeg drive systemet på batteri hvis jeg var borte mesteparten av dagen, til tross for at nettstedet bare hevder fem timer.

Selv om bildekvaliteten var veldig god, hadde jeg noen problemer med rekkevidden. På produktsiden oppgis det en rekkevidde på opptil 600 meter i friluft, og 200 meter ved vanlig bruk. Jeg hadde ett av kameraene plassert 100 meter unna, med bare en murvegg mellom dem, og det var nok til å forstyrre signalet. Jeg har klart å flytte huben, men jeg ville ha foretrukket å få et rent signal på første forsøk, spesielt med tanke på den relativt korte avstanden. Kameraene fungerer uten problemer i regn, snø og uvær, sistnevnte på grunn av de solide festene.

Navet kan bare håndtere et 512 GB SD-kort, men har også mulighet til å ta opp på en ekstern USB-harddisk.

Prisene varierer og overraskende mye. Systemet som ble testet her kostet under 500 euro på salg. Selv om systemet er litt dyrere i innkjøp, er prisen for konkurrentene på 8 euro per måned, per kamera der jeg bor, veldig rask å tjene inn hvis du har fire kameraer, og dermed er den opprinnelige kostnaden raskt tjent inn for de fleste.

Selv om jeg gjerne skulle sett at Swann hadde forbedret rekkevidden til huben litt mer, er det Swann -appen som hovedsakelig trekker ned poengsummen, for produktene i seg selv er både veldig enkle å installere og bruke, og byggekvaliteten er langt bedre enn jeg forventet. Selve oppsettet er veldig enkelt, og appens GUI er intuitivt og logisk, men jeg får bare for mange feil, spesielt med lokalisering, til at den kan få toppkarakter. Det er imidlertid tydelig at store oppdateringer er på vei, så forhåpentligvis får vi snart se noen seriøse feilrettinger, for muligheten til å ha solcelledrevne kameraer uten abonnement som har varmedeteksjon og 4K kombinert med fargesyn om natten, er rett og slett strålende.