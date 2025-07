Swarovski har lansert en kolleksjon av svært eksklusive Minecraft -figurer

HQ

Swarovski er mest kjent for smykker og krystaller, og er ikke et selskap vi får muligheten til å skrive om veldig ofte her på Gamereactor. Men nå kunngjør de via Instagram at de lanserer en kolleksjon sammen med Minecraft.

Det innebærer totalt fire figurer: Alex, Steve, The Pig, og The Creeper, og et tilsvarende krystallskinn i spillet. Hvis du liker det, vil det koste deg en pen krone, ettersom figurene varierer fra $ 350-380 og kan bestilles nå.

Vil det være hele kvartetten for deg, eller vil du bare kjøpe en enkelt?