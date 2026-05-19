Swatch møter kritikk etter den kaotiske lanseringen av Royal Pop

I sports- og spillverdenen har det lenge vært et problem at selgere snapper opp billetter og ettertraktet maskinvare, hindrer andre i å få tak i dem og tvinger dem til å betale ublu priser på annenhåndsmarkedet. Men dette fenomenet er også tydelig på andre områder, ikke minst i klokkemarkedet.

Her om dagen lanserte Swatch en ny klokkekolleksjon kalt Royal Pop, og man kan trygt si at folk var ivrige etter å få tak i dem. Det kostet ikke mye å kjøpe dem i butikkene, men de ble naturligvis utsolgt og var snart tilgjengelige på eBay for tusenvis av dollar.

Wired rapporterer at det var åpenbart at de ville bli utsolgt (lignende ting hadde skjedd før), noe som førte til utrolige scener på steder som Birmingham, Düsseldorf, Milano og New York. Det finnes mange videoer som viser kaoset som oppstod, med rapporter om overfall og politi som tyr til tåregass mot ivrige klokkekjøpere.

Swatch får dermed kritikk for ikke å ha iverksatt tiltak for å dempe kaoset, og det gjenstår å se om de har lært leksen denne gangen, eller om de kommer til å ty til samme løsning neste gang en ettertraktet kolleksjon er ventet.