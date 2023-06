HQ

Den første traileren vi fikk av PlayStation Productions og Peacocks Twisted Metal-serie avslørte ikke akkurat mye annet enn at alle episodene blir tilgjengelige 27. juli. Så hva med en bedre forståelse av hva tonen faktisk er?

Det er her denne scenen fra Twisted Metal kommer inn i bildet, for den viser at Sweet Tooth mer enn gjerne slåss mot Anthony Mackies John Doe også utenfor bilene deres. Ikke at vi snakker om en kamp med samme atmosfære som HBOs The Last of Us her...