Sweetpea har blitt fornyet for en andre sesong

Det ser ut til at Sky og Starz begge er mer enn fornøyde med prestasjonene til den mørke komedie / skrekk-serien Sweetpea, ettersom etter debuten for noen måneder siden, har showet nå allerede fått grønt lys for en retur.

Det stemmer, Sweetpea kommer tilbake for en andre sesong med Ella Purnell i hovedrollen som seriemorderen Rhiannon Lewis. Vi har ennå ikke fått vite en dato for når Sweetpea vil være tilbake eller når filmingen vil begynne, men Purnell er for tiden opptatt med å filme Fallout, så det vil uten tvil ta noen måneder før noe betydelig arbeid kan begynne på produksjonen av showet.

Det vi vet er et kort sammendrag av Sweetpeas andre sesong, som legger til: "Serie 2 vil se Rhiannon Lewis komme tilbake med hevn når morderhemmeligheten hennes fortsetter å gå i spiral, og hun blir mer vridd enn noensinne."

Purnell har også tatt til Instagram for å legge ut en video som snakker om fornyelsen. Du kan se den nedenfor.

<social>https://www.instagram.com/p/DDHtNO9oesm/?hl=en-gb</social>