Sweetpea: Sesong 1

Det finnes ikke noe bedre tidspunkt for en serie som Sweetpea å gjøre sin ankomst. Ikke bare utnytter denne serien den nåværende stjernestatusen og berømmelsen rundt hovedrolleinnehaveren Ella Purnell (etter suksessen med Fallout), men den er i utgangspunktet en Dexter-lignende hevnhistorie om en tilsynelatende ubetydelig kvinnes plutselige morderiske tilbøyeligheter. Det er den perfekte pakken for årets uhyggeligste sesong, men er den egentlig verdt å se?

I Sweetpea spiller Purnell rollen som Rhiannon Lewis, en ung kvinne som har hatt et ganske miserabelt og ulykkelig liv. Moren forlot henne i ung alder, søsteren forakter henne, faren og hunden døde nylig, og alle i verden behandler henne som dritt, ingen mer enn mobberen fra high school, Julia (Nicole Lecky), som har klart å snike seg inn i livet hennes igjen. Denne samlede elendigheten får Rhiannon til å klikke, og hun bestemmer seg for å la sinnet gå ut over en intetanende, men direkte forferdelig fremmed, før hun gjør det igjen, og til slutt mister kontrollen så mange ganger at politiet og en spesielt iherdig DCI (Leah Harvey) er hakk i hæl på henne.

I et nøtteskall er dette Sweetpea, et nærmest omvendt mordmysterium der du i stedet for å forsøke å finne morderen, blir vitne til morderen mens hun febrilsk forsøker å skjule sporene sine, leder de som følger etter henne inn på falske spor, og samtidig kjemper mot trangen til å slå til igjen og kreve enda et offer. Det viktigste å legge til på toppen av dette er at drapene gir Rhiannon den selvtilliten hun trenger for å få orden på livet sitt, og til slutt fører henne inn i et lite trekantdrama, samtidig som hun raskt avanserer på jobben ved å trenge seg på og opptre som en innsider i de samme seriemordersakene som hun forårsaker, alt i sin plikt som lokaljournalist.

Det er mange bevegelige deler i Sweetpea, og det er nettopp det som er poenget. Serien er skrevet og utviklet på en slik måte at seeren ofte føler seg stresset i forhold til Purnells Rhiannon. Dette skyldes til en viss grad den utrolig dystre og mørke første episoden, som er et eksempel på elendighet på en måte jeg bare har opplevd i det siste i Killers of the Flower Moon. Det er her man synes synd på Purnells hovedperson og det triste og ensomme livet hun lever, men så begynner drapene, og det blir et mye mer motsetningsfylt forhold, ettersom hun på den ene siden bare dreper dårlige mennesker, men på den andre siden er drap en klart forferdelig handling.

Det interessante med Sweetpea er at hvis dette var en alternativ historie om å finne en seriemorder, ville politiet brukt alle slags oppfinnsomme og geniale kriminalteknikker for å løse saken, men Sweetpea tjener et dobbelt formål ved at det eneste kompetente medlemmet av det lokale politiet er en misforstått og mishandlet ung DCI, slik at Rhiannon kan fortsette å gli gjennom sprekkene. Det er en katt og mus-fortelling, der katten er tynget av tilsynsmannens udugelighet og musen er innhyllet i en kappe av anonymitet og usannsynlighet.

Purnell gjør en fantastisk jobb med å portrettere Rhiannon og gi karakteren personlighet og sjarm. Hun er et objektivt sett forferdelig vesen, så et mindre talent ville kanskje mislykkes i oppgaven med å gjøre henne til en overbevisende hovedperson, men Purnell lykkes, og dermed kan man ikke annet enn å ønske at Rhiannon skal unngå fengsling og fortsette å ta hevn over de forskrudde menneskene som påtvinger seg verden. Et annet høydepunkt er uten tvil Leckys Julia, som starter som den mest uutholdelige karakteren i hele serien, men som etter hvert utvikler seg til å bli litt av en moralsk nordstjerne, en person man knytter seg til og virkelig begynner å bry seg om, til tross for hennes grusomme fortid.

Jeg tror at serien kunne ha lent seg mer mot en slasher-mentalitet med mer tilfredsstillende og blodige mord, for den føles for det meste ganske nedtonet. På samme måte, så mye som premisset for serien er at Rhiannon eksisterer i en verden av elendighet, ville et par andre karakterer som var mer positive og sympatiske (bortsett fra Calam Lynchs AJ som gjør det tunge løftet her) ha gjort underverker for å gjøre Sweetpea til en mindre miserabel opplevelse mesteparten av tiden. Men selv om man begynner å mislike flertallet av karakterene, betyr ikke det at de er dårlig portrettert, og Dino Kellys Marcus, Jon Pointings Craig og Dustin Demri-Burns' Jeff utmerker seg ellers.

Selv om Sweetpea ikke tar deg med storm, holder den deg interessert nok til at du vil vite hvordan Rhiannon vil navigere gjennom disse utfordringene hun stadig påfører seg selv. Det er et spennende og ofte terapeutisk premiss å se et mindre betydningsfullt individ slå tilbake mot verden, og seriens voldelige natur er ideell for denne årstiden og tiden på året. Med bare seks episoder er det en enkel og tidsbesparende serie, som også legger opp til fremtidige episoder med en gigantisk cliffhanger. Sweetpea er en helt trygg, men severdig mørk komediethriller for alle som er ute etter noe litt skrudd i oktober.