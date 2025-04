Switch 1-spill som vil få gratis oppdateringer på Switch 2 inkluderer Super Mario Odyssey

HQ

Bortsett fra Nintendo Switch 2 Edition-spillene, vil noen Switch 1-spill, inkludert Super Mario Odyssey, få forbedringer med gratis oppdateringer, bekreftet Nintendo.

Nintendo Switch 2 vil være bakoverkompatibel med de fleste (nesten alle) Switch 1-spillene. Nintendo har faktisk gitt ut en liste over bakoverkompatibilitet, og det eneste som IKKE vil kunne spilles på Switch 2 er Nintendo Labo Toy-Con 4 VR Kit, fordi Switch 2 fysisk ikke passer. Denne bakoverkompatibiliteten er imidlertid litt kompleks, og som forklart av Kouichi Kawamoto på en Ask the Developer, "Switch 2 inneholder ikke noe Switch-maskinvare".

Det er ikke emulering, men snarere en annen prosess for å konvertere spilldata på Switch til å kjøre på Switch 2. Og det ser ut til at det vil få noen Switch-spill til å kjøre bedre på den nye maskinvaren: "Det tilfører verdi til Switch-spill som spillerne allerede eier", sier Takuhiro Dohta, seniordirektør ved EPD-avdelingen.

Vi har sett noen spill som vil motta "Nintendo Switch 2 Editions": The Legend of Zelda: Breath of the Wild, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Kirby and the Forgotten Land, Super Mario Party Jamboree, Metroid Prime 4: Beyond og Pokémon Legends: Z-A, som vil være betalte oppgraderinger (noen vil være gratis for Switch Online + Expansion Pack-abonnenter) som vil inkludere HDR-støtte, bedre ytelse og, i noen tilfeller, nytt spillinnhold.

Switch 1-spill som vil få gratis oppdateringer på Switch 2

Andre Switch 1-spill vil imidlertid få gratis oppdateringer som "kan forbedre ytelsen eller legge til støtte for funksjoner som GameShare i utvalgte spill. Innholdet i disse gratis oppdateringene vil variere avhengig av spillet".

Arms



Captain Toad: Treasure Tracker



Super Mario Odyssey



Super Mario 3D World + Bowsers raseri



Clubhouse Games 51 verdensomspennende klassikere



The Legend of Zelda: Link's Awakening



The Legend of Zelda: Ekko av visdom



Game Builder Garage



New Super Mario Bros. U Deluxe



Pokémon Scarlet og Pokémon Violet



Big Brain Academy Hjerne mot hjerne



Så, gode nyheter for eiere av Switch 1-spill: mange vil kjøre bedre på Switch 2, og ikke alle disse oppdateringene vil bli betalt. Når man ser listen, er det overraskende at Super Smash Bros. Ultimate, Splatoon 3 eller Bayonetta 3 ikke er på noen av disse listene. Vil de få en Switch 2-utgave senere?

Switch 2-brukere vil få lov til å beholde sin originale Switch med det samme digitale biblioteket

Og, som Nintendo har forklart, vil brukere som allerede har en Switch 1, og som vil kjøpe en Switch 2, kunne ha hele sitt digitale bibliotek på begge konsollene samtidig takket være Nintendo Account. Derfor ble "Digital Game Cards" introdusert: "De lurer kanskje på hvilket system de skal bruke for å spille de digitale spillene sine, men med virtuelle spillkort kan de laste inn og ta ut digitale spill mellom Switch og Switch 2 akkurat som med et fysisk spillkort. Denne funksjonen kan også brukes mellom Switch-systemer så vel som Switch 2-systemer", sier Dohta.