Switch 2 Edition-spillkassetter har alt innhold inkludert, ingen nedlasting nødvendig

HQ

Det er en uke siden Nintendo sendte sin Nintendo Switch 2-fokuserte Direct, der de viste frem maskinvaren, tilbehør og titlene som vil følge med konsollen både ved lansering og i månedene etter. Men arrangementet var ikke uten skygger, forårsaket av den 'a priori' mangelen på åpenhet i kunngjøringen av prisen på de nye produktene (og hvor flertallet mener at den er overdreven) og i detaljering av noen uklare funksjoner om titlene som vil få en forbedret utgave på Switch 2. Nå ser det ut til at vi har noen nyheter, og det er noe positivt.

Selv om det opprinnelig ble hevdet at Switch 2 Edition-spillkassettene (spill som ble utgitt på Switch 1 og som vil få forbedrede og litt utvidede versjoner på den nye maskinvaren) bare ville inneholde den samme programvaren som på Switch 1, med tillegg av en kode for digital nedlasting av nytt innhold, vil dette ikke være tilfelle.

Ifølge informasjon fra det australske mediehuset Vooks, som er lagt ut av brukeren Wario64 på Bluesky, vil kassetter for spill som The Legend of Zelda: Breath of the Wild Switch 2 Edition inneholde alt innholdet på kassetten, uten at det kreves ekstra nedlastinger eller andre online-sjekker. Dette er betryggende nyheter for mange, ettersom det med tidlige rapporter og også med spillnøkkelkortkontroversen så ut til at Nintendo parkerte sin tradisjonelle flid med det fysiske formatet, som i Nintendos tilfelle fremdeles er et veldig viktig salgssegment på rundt 50%.