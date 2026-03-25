Switch 2 er fortsatt den nest bestselgende spillenheten gjennom tidene i USA

Tirsdag kom Bloomberg med nyheten om at Nintendo ser ut til å redusere produksjonen av Switch 2 etter at konsollen ikke klarte å nå alle sine salgsmål i USA. Det gjenstår å se om den pågående Pokémon Pokopia -bølgen kan få Nintendo til å revurdere, men Circana-sjef og analytiker Mat Piscatella (som har alle dataene) rapporterer nå at Switch 2 fortsatt selger utrolig bra i USA - bare ikke fullt så bra som Nintendo hadde håpet på.

Switch 2 er faktisk fortsatt den nest raskest selgende spillkonsollen noensinne i USA (i hvert fall siden 1995, da sporingen begynte), og bare Game Boy Advance har solgt raskere. At Nintendo også har blitt rammet av skyhøye komponentpriser har selvfølgelig ikke gjort saken bedre, men det største problemet ser rett og slett ut til å ha vært at salgsmålet var litt for ambisiøst.