Switch 2 Gamecube-kontrolleren kan bare brukes med Gamecube-titler

Mange jublet over kunngjøringen om at Gamecube-titler vil bli lagt til i Switch Online -biblioteket for Switch 2 -eiere, der vi blant annet kan se frem til Sega-mesterverket F-Zero GX og klassikeren The Legend of Zelda: The Wind Waker.

For å gjøre ting enda bedre, kommer det også en autentisk trådløs Gamecube-kontroller utstyrt med alle Switch -knappene, inkludert den nye C-knappen. Mange gledet seg til å bruke den i stedet for Pro Controller, ikke minst til et fremtidig Smash Bros., men det er et lite problem med denne - den vil ikke fungere...

Insider Gaming kan nå rapportere at Gamecube-kontrolleren kun vil støtte Gamecube-spill, noe som betyr at det i første omgang vil være totalt 10 tilgjengelige titler. Flere vil sannsynligvis bli lagt til, men med tanke på at Nintendo har gjort sitt ytterste for å legge til knapper som ikke finnes på en vanlig Gamecube-kontroller (og som dermed ikke brukes i spillene), virker det veldig merkelig å forplikte seg til denne begrensningen.

