Switch 2 hadde den desidert beste lanseringsmåneden noensinne i USA

I går ble det bekreftet at Nintendo hadde slått en forbløffende rekord i Japan med Switch 2, som ble den raskest solgte konsollen noensinne i løpet av sin første måned. Den forrige rekordholderen var Game Boy Advance med 1 367 433 solgte enheter i løpet av en måned, mens Switch 2 enkelt overgikk dette med 1 538 260 enheter... et tall som ikke inkluderer solgte enheter fra Nintendo selv.

Vi kan nå rapportere at situasjonen er den samme i USA (og, kan man mistenke, i resten av verden). Circana-analytiker Mat Piscatella avslører at den konsollen som tidligere hadde hatt den beste lanseringsmåneden noensinne i landet, var PlayStation 4, med 1,1 millioner solgte enheter.

Dette resultatet har imidlertid blitt nesten fullstendig utslettet av Switch 2, som solgte 1,6 millioner enheter på én måned. Å kalle det utrolig imponerende er nesten en underdrivelse.

Nå er det opp til Nintendo å bevise at de kan holde dette rasende tempoet. De trenger gode spill med jevne mellomrom, interessante utvidelser, attraktive tjenester og en jevn strøm av Switch Online titler som folk faktisk vil ha. Etter utgivelsen av Mario Kart World og Donkey Kong Bananza, med Metroid Prime 4: Beyond og Kirby Air Riders rett rundt hjørnet, tror vi at vi kan være enige om at det i det minste er en god start?