Switch 2 har allerede solgt bedre enn Dreamcast, PS Vita og Wii U i Storbritannia

HQ

Det er sannsynligvis ikke behov for flere nyheter om hvor godt Switch 2 selger (vi venter spent på julesalgstallene), men The Game Business-redaktør og medgrunnlegger Christopher Dring har nå sluppet noen ganske fascinerende statistikker fra Storbritannia.

Det viser seg at i løpet av de nesten syv månedene konsollen har vært på markedet, har den allerede overgått kjære ulykker fra Sega, Sony og Nintendo selv. Switch 2 har tilsynelatende solgt mer enn Dreamcast, PS Vita og Wii U gjorde i løpet av sine respektive levetider. De ble alle avviklet for tidlig på grunn av dårlig salg, men klarte likevel å holde seg på markedet i flere år.

I kommentarfeltet spør noen også Dring om den også ligger foran den originale Switch, målt over de første syv månedene, noe han bekrefter. Det er verdt å huske at tallene gjelder Storbritannia, men landet avviker vanligvis ikke for mye fra resten av verden (spesielt i Vesten), så det gir likevel en indikasjon på hvordan det går for Nintendo.