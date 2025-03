Switch 2 har raskere Wi-Fi og støtter Amiibos

HQ

Det er fortsatt tre uker igjen til Switch 2 vil bli vist frem i et eget arrangement 2. april, men takket være amerikanske FCC (via The Verge) vet vi nå litt mer om enheten.

Blant annet avsløres det at Nintendo har oppgradert enhetens Wi-Fi til Wi-Fi 6, der forgjengeren kjørte Wi-Fi 5, noe som i utgangspunktet betyr raskere tilkobling. Mange hadde håpet på Wi-Fi 6E eller Wi-Fi 7, men det ser ut til at vi kan glemme det.

En annen nyhet er at det er bekreftet at du vil kunne lade Switch 2 via USB-C-stikkontakter både på toppen og bunnen av enheten, noe som vil være nyttig for de som ønsker å spille bærbart og lade samtidig, og i så fall er ladingen i bunnen ikke helt optimal.

Til slutt bekreftes det også at den høyre Joy-Con vil støtte NFC på samme vilkår som den nåværende Switch-modellen, noe som forhåpentligvis betyr at du vil kunne fortsette å bruke Amiibos - og kanskje til og med betyr at Nintendo vil fortsette å gi dem ut.