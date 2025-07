Switch 2 har solgt over fem millioner enheter på bare 26 dager

HQ

Det tok bare fire dager før 3,5 millioner Switch 2 enheter var solgt i det som var den desidert beste konsollanseringen noensinne. Og til tross for at det ennå ikke finnes så mange spill til enheten, fortsetter de å fly ut av hyllene.

Nintendo har nå oppdatert salgstallene for Switch 2, og avslører at over fem millioner enheter har blitt solgt på mindre enn fire uker. Det er nesten dobbelt så mange som den første Switch, som også ble regnet som en kjempesuksess fra starten av. Flest enheter er solgt i USA, etterfulgt av Japan, deretter Europa og til slutt resten av verden.

Nintendo Soup skriver at til sammenligning tok det PlayStation 5 to og en halv måned å nå det samme antallet som Switch 2 nådde etter bare 26 dager. Den første Switch solgte fem millioner etter fire måneder, noe som tydelig illustrerer hvilken svimlende suksess dette er.

Med Donkey Kong Bananza rett rundt hjørnet (som vi har en fersk forhåndsvisning av i dag), er det ingen tvil om at rekordsalget kommer til å fortsette i lang tid fremover.