Switch 2-konsollene ankommer amerikanske forhandlere i forkant av lanseringen

Switch 2 vil endelig bli utgitt 5. juni, og hvis du har vært bekymret for endringer i siste øyeblikk, har vi nå noen beroligende nyheter å tilby. GameRant og My Nintendo News rapporterer at flere butikker i USA har begynt å lagerføre konsollene, komplett med bildebevis fra ansatte på sosiale medier (som siden har blitt fjernet).

Det ser ut til at det aller siste mulige hinderet før premieren er fjernet, og nå gjenstår det bare å telle ned dagene og glede seg til å kunne plukke opp konsollene våre og komme i gang med Mario Kart World samt andre titler.