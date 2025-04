Switch 2: Noen innledende tanker

HQ

Mange ble veldig skuffet da Nintendo endelig viste frem Switch 2 i februar - og ladet den opp med en kort video som egentlig bare bekreftet at den nye Switch-en faktisk så nesten nøyaktig ut som den gamle konsollen, og at Mario Kart 9 var på vei. Så ble det sagt at vi ville få vite mer i april.

En mildt sagt ukonvensjonell måte å kunngjøre maskinvare på, men vi har ventet, spekulert, holdt ut, lest lekkasjer og ventet på tiden vår. I dag var det imidlertid på tide å vise frem enheten, og jeg har vært en av dem som mente at Nintendo hadde rotet det til på forhånd. På den ene siden føltes Switch 2 litt for mye som Switch 1.5 snarere enn noe nytt, og på den andre siden var jeg ikke helt imponert over grafikken i Mario Kart World. Konsollen ble sagt å være like kraftig som PlayStation 4 Pro, og du vet like godt som meg hva den spyttet ut i for eksempel The Last of Us: Part II.

Så den 5. juni har denne skjønnheten premiere.

Så leverte Nintendo varen? Dessverre må jeg svare "nei" på det spørsmålet, for selv om det var en stor pose med godteri som ble tilbudt, føltes litt for mye av det for meg som det billige off-merket som alltid blir liggende igjen sist i løsposen. Men la oss gå gjennom det som var der.

Arrangementet startet med det eneste spillet vi faktisk visste skulle komme til konsollen, nemlig Mario Kart World. Og som vanlig viste det seg at Nintendo ikke hadde noen som helst planer om å bare gi ut en oppfølger med flere baner og nye førere. Her har hele spillsystemet fått en grundig overhaling, og racingen foregår nå i en åpen verden. I stedet for korte runder vil cupene gå mellom forskjellige strekninger i verden, og 24 spillere kan spille.

I tillegg er det nye spillmekanikker som å gli langs skinner, hoppe på vegger og muligheten til å ri på vann. Vi så også flere tilbakevendende power-ups - men også nye, som muligheten til å kaste Hammer Bros-hammere, noe som forhåpentligvis blir morsomt. Fordi verden og banene er så mye større, er det noen som er bekymret for at lokal flerspiller kan bli litt mindre intens, men forhåpentligvis blir det like bra som i Mario Kart 8. Hvis jeg må kommentere noe, må jeg si at det grafiske spranget er litt mindre enn jeg hadde forventet fra en Switch 2-eksklusiv tittel.

Det mest interessante på forhånd var selvfølgelig utgivelsesdatoen og prislappen på enheten. Førstnevnte ble avslørt ganske tidlig i strømmen, og det viser seg at enheten vil bli lansert 5. juni. Det ble imidlertid ikke nevnt noen priser, noe som kanskje ikke er overraskende, ettersom de er direkte opprørende. For eksempel vil en fysisk versjon av Mario Kart World koste €90. Konsollen lanseres heller ikke til noen gunstige priser, men vil koste 470 euro uten spill og 510 euro med Mario Kart World - som jeg antar vil være den desidert mest populære pakken. Hvis du legger til et ekstra sett med Joy-Cons, en Pro Controller, to spill, det nye Switch 2-kameraet (jeg kommer til det) og Nintendo Switch Online, føles rundt 1000 euro som noe du kan regne med for en ganske normal startpakke.

Hvis du vil ha en rimelig startpakke til Switch 2, vil det ærlig talt koste deg en formue.

Konsollen leveres med omtrent det samme utstyret som den forrige Switch, noe som i praksis betyr konsollen, en dockingstasjon, to Joy-Cons med stropper, et Grip (som gjør at du kan bruke dem som håndkontroll), USB-kabel, HDMI-kabel og lader. Denne gangen er det en mye bedre skjerm som standard på hele 7,9 tommer i 1080p-oppløsning og 120Hz. Dette må selvsagt regnes som et veldig stort løft, og spiller du på docken vil du kunne kjøre i både 4K og 120 bilder per sekund.

Lagringsplassen har også blitt revidert med 256 GB innebygd minne. Riktignok mindre enn for eksempel Xbox Series S, men spillene vil generelt kreve betydelig mindre plass enn Xbox-spillere er vant til i dag. Andre ting vi applauderer er doble USB C-porter (en på toppen, slik at USB-tilbehør kan kobles til selv når enheten er dokket), et betydelig bedre stativ, forbedret lyd og total kompatibilitet med Switch 1.

Selvfølgelig kommer det en ny Pro Controller, men det kommer også en Gamecube-håndkontroll, som vi mistenker vil være en favoritt blant mange.

Bakoverkompatibilitet fortjener en spesiell omtale, fordi noen spill vil få forbedret støtte for å virkelig dra nytte av den nye konsollens evner og ytelse. Dette gjelder for eksempel The Legend of Zelda: Breath of the Wild og The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, som begge vil få bedre grafikk og flyt, i tillegg til noen mindre spillnyheter. Når det gjelder Super Mario Party Jamboree, er det imidlertid tungt lastet med nye minispill som utnytter den nye konsollen med blant annet kameramekanikk og det faktum at Joy-Cons til Switch 2 kan brukes som en slags datamus. Morsomt - men disse oppgraderingene koster penger. De burde følge i Microsofts fotspor og tilby gamle versjoner i oppgradert tilstand gratis i stedet for å prøve å presse lojale kunder for mer penger.

Apropos bakoverkompatibilitet, kan vi også nevne Nintendo Switch Online, som får en sårt tiltrengt funksjon, nemlig tillegg av Gamecube-spill. I første omgang er F-Zero GX (endelig, men hvor er nyinnspillingen eller oppfølgeren Nintendo?), The Legend of Zelda: The Wind Waker og Soul Calibur II lagt til. Spontant et gjerrig utvalg, og jeg må lure på hvorfor de er eksklusive for Switch 2? Virker som en kunstig begrensning med tanke på at så mange spill fra Gamecube og Wii har blitt gitt ut til Switch i oppdatert stand. Flere spill vil imidlertid bli lagt til, og når det samtidig selges en trådløs Gamecube-kontroller, er det vanskelig å klage.

Noe av det som fikk mest tid var de nye funksjonene Nintendo kaller Game Chat og Game Share. Førstnevnte brukes med fordel sammen med det nevnte Switch 2 Camera, et webkamera som gjør at du kan se dem du chatter med samtidig som de kan se deg. Tanken er at du skal kunne spille forskjellige spill, chatte mens du spiller og sjekke ut hva de andre gjør. Oppsettet ser ganske smart ut, men dessverre har jeg vanskelig for å se noe reelt behov for dette, og tror det er en funksjon svært få Switch-brukere har bedt om.

Vi har snakket om Game Share før, men i bunn og grunn handler det om muligheten til å spille spillene dine på mer enn én enhet, slik at du ikke trenger å kjøpe dem to ganger. Vi gjetter at dette vil være en populær funksjon for familier spesielt, noe som gjør det litt billigere og enklere å kjøre varme singleplayer-titler.

Å kunne bruke en Joy-Con som mus er en nyhet, selv om manges Switch står i stuen i et miljø der musebruk ikke er helt optimalt.

Så hva skal vi spille for Switch 2 da? Nintendos partnere hadde en mengde spill på trappene, hvorav mange er anerkjente spill som ikke tidligere har vært tilgjengelige på Switch, ikke minst Cyberpunk 2077, Elden Ring, Final Fantasy VII: Remake, Hogwarts Legacy og Street Fighter 6, som nesten alle slippes på den første dagen. Men ... selv om dette er gode nyheter, er dette spill som er minst to år gamle. Det er ikke derfor jeg kjøper en ny konsoll, og jeg skulle gjerne hatt flere nye titler, flere fra Nintendo selv, og mindre av det som føles som rester (ikke for å fornærme Yakuza 0, for eksempel - men det spiller vi fortsatt best på PlayStation 5 eller Xbox Series S/X).

Heldigvis var det noen nyheter, ikke minst Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, som helt sikkert blir morsomt, men som også har svakhetene til Musou-spillene, og FromSoftware-tittelen The Duskbloods, som nesten føles som en åndelig oppfølger til Bloodborne.

Kirby og Donkey var de eneste Nintendo-figurene som fikk sine egne førstepartsspill annonsert. Morsomt, men det hadde trengt noe mer for å få den virkelige overraskelsen.

Hva med Nintendo selv? Vel, i tillegg til Mario Kart World, ble også det splitter nye Kirby Air Riders, skapt av Masahiro Sakurai (Smash Bros-seriens far), vist frem. I likhet med forgjengerne er dette et racingspill, men jeg synes ærlig talt det er vanskelig å bli begeistret. Kunne ikke dette ha vært F-Zero i stedet? Det andre store nye spillet - og det siste som ble vist fra Switch 2 - var imidlertid mer spennende, nemlig Donkey Kong Bananza. Det var utviklet av EAD Tokyo (Super Mario Odyssey-teamet), så fenomenalt fint ut og viste frem det nye Donkey Kong-designet vi hadde sett tidligere. Spontant føles det veldig fint, men likevel ikke den store overraskelsen som var nødvendig og ikke det crescendoet Switch 2-presentasjonen var verdt.

Til en viss grad led arrangementet av at så mye hadde lekket ut på forhånd, men i motsetning til all maskinvaren Nintendo har sluppet siden Nintendo DS hadde premiere i 2004, føles konsollen lite spennende, spillene ikke fullt så fristende som vi vet Nintendo kan være, og funksjonene er litt for ofte ting som er mer interessante for streamere enn for de vanlige spillerne som utgjør Nintendos kjernepublikum. I tillegg er det vanskelig å se forbi prislappene som er urimelig høye der Nintendo fortsatt ønsker å ta betalt for oppgraderinger av spill.

Slik ser de nye Switch-kassettene ut, som nå vil koste mer enn digitale spill.

Jeg innser at jeg høres svært kritisk ut her, men det er jeg egentlig ikke. Switch 2 er lovende, og jeg gleder meg til å spille Mario Kart World på premieren, og jeg kommer garantert til å skaffe meg en konsoll. Men når det er sagt, kan jeg ikke si at Nintendo tok meg med storm, og jeg tror aldri de har hatt så lite å si om en ny konsoll som virkelig fikk meg til å sikle. For feigt og for lite spennende, dessverre, for Switch 2 fortjener bedre, og Nintendo vet at vi definitivt kan gjøre det bedre.