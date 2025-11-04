Switch 2 passerer 10 millioner solgte enheter på rekordtid

HQ

Nintendo har offisielt bekreftet at Switch 2 per 30. september har solgt hele 10,36 millioner enheter på verdensbasis. Dette betyr at de har klart å opprettholde momentum siden den vellykkede lanseringen for noen måneder tilbake. Og som sådan har markedsprognosene blitt justert tilsvarende - fra 15 til 19 millioner Switch 2-enheter.

Dette kan sammenlignes med den originale Switch, som brukte ni måneder på å nå ti millioner - noe Switch 2 har oppnådd på betydelig kortere tid. Et tydelig tegn på at etterspørselen etter konsollen fortsatt er sterk. Men det er selvfølgelig noen forbehold: Utfordringen fremover blir å opprettholde momentum, holde spillutvalget friskt og unngå produksjons- og distribusjonsproblemer.

For oss forbrukere og bransjeobservatører er det to aspekter som er spesielt interessante: hvor raskt Switch 2 kan nå den neste store milepælen - og hvordan spillene vil fortsette å drive salget av maskinvare. Faktorer som blir enda viktigere når vi nærmer oss Black Friday og høytiden. Den viktigste perioden i året.

Har du kjøpt en Switch 2, eller planlegger du å gjøre det?