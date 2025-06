Switch 2 rapporteres å ha solgt over tre millioner enheter på mindre enn 24 timer

HQ

Nintendo har ennå ikke rapportert noen salgstall for den etterlengtede Switch 2. Men ifølge ubekreftede kilder er det mye som tyder på at konsollen har slått tidligere rekorder, og at etterspørselen har overgått alle forventninger. Dette til tross for en ganske heftig prislapp som har blitt kritisert siden lanseringen, sies det at Switch 2 solgte mer enn tre millioner konsoller på mindre enn 24 timer.

Hvis dette stemmer, er det tre ganger så mange som den forrige rekordholderen - PlayStation 4, som klarte å selge rundt en million konsoller i løpet av de første 24 timene. Det betyr at vi kan forvente at Switch 2 også vil slå to-månedersrekorden på 4,5 millioner solgte enheter.

Det har blitt rapportert om enorme køer i Tokyo og New York for å få tak i konsollen. Mange analytikere har allerede oppjustert tidligere prognoser basert på den sterke etterspørselen, og mange tror nå at Nintendo kan klare å selge så mye som 17 millioner Switch 2-konsoller frem til mars 2026.

Har du kjøpt en Switch 2, og tror du konsollen vil fortsette å selge i samme raske tempo?