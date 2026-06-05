Switch 2-salget stuper etter Nintendos prisøkning i Japan

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Ikke engang Nintendo er immune mot stigende komponentpriser, og i begynnelsen av mai kunngjorde selskapet at de ville øke prisen på Switch 2 i september med $50 / €30 (økningen i pund er ennå ikke offentliggjort). I Japan ble imidlertid prisen økt med ¥10 000 allerede 25. mai, og nå som Famitsu har rapportert forrige ukes salgstall, kan vi se konsekvensene.

Det viser seg at konsollen har opplevd et massivt fall i antall solgte enheter sammenlignet med uken før, noe som med rimelighet kan tilskrives prisøkningen. Uken før ble det solgt 247 880 enheter, og i forrige uke bare 31 751 - en nedgang på nesten 90 %.

Interessant nok økte Nintendo nylig sine prognoser for Switch 2, til tross for den økte prisen. Ryktene antyder at en ny Nintendo Direct kommer denne uken, og forventningene er naturlig nok skyhøye til hva som kan øke Switch 2-salget til tross for at enheten koster mer. Kan det være på tide for en viss rørlegger å begi seg ut på nye eventyr igjen?