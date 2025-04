Switch 2 scalpers oversvømmer nå eBay

HQ

I går fortalte vi deg at antallet Switch 2 enheter i Japan ikke vil være nok for den enorme etterspørselen, og i dag gir Kotaku oss et nytt tegn på hvor populær konsollen er allerede før lanseringen.

De peker på det faktum at eBay nå er full av folk som har forhåndsbestilt en Switch 2, og som nå selger enheten sin på forhånd for en heftig påslag. Enheten, som normalt koster $449,99 (eller $499,99 med Mario Kart World), selges av eBay-skalperne for rundt $700, men det er også de som håper å få $1000 for en Switch 2.

Skalpering var et stort problem ved lanseringen av PlayStation 5 og Xbox Series X/S, men Nintendo har forberedt seg ved å tilby lojale kunder muligheten til å kjøpe enheten direkte fra dem og ved å ha mange flere konsoller klare ved lanseringen. Selv om du ikke kan få tak i en konsoll med en gang på lanseringsdagen, er det en god sjanse for at du ikke trenger å vente lenge før butikkene er fylt opp igjen.

Å kjøpe fra scalpers er en effektiv måte å sikre at de fortsetter å operere i fremtiden, og det er vel bedre å få en haug med ekstra spill og tilbehør (og kanskje et Switch Online -abonnement) enn å betale flere hundre dollar ekstra bare for å spare noen dager i beste fall nær lanseringen - og samtidig risikere å bli svindlet?