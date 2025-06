Switch 2 selger 3,5 millioner enheter på fire dager, og blir den raskest selgende Nintendo-maskinvaren hittil

HQ

Vi visste at Nintendo Switch 2 kom til å ha en veldig bratt og lang vei foran seg hvis den hadde til hensikt å komme i nærheten av Switchs enorme salgsrekord på over 150 millioner leverte enheter. Når det er sagt, forventet vi også en veldig sterk lansering for etterfølgersystemet. Dette ble tydeligvis oppnådd.

Nintendo har nå bekreftet at i løpet av de første fire dagene Switch 2 var på markedet, klarte de å sende ut 3,5 millioner enheter. Det er nok til å gjøre konsollen til Nintendos raskest selgende maskinvare til dags dato, og overgår hva Switch kunne oppnå og også Wii.

Spørsmålet er hvordan den nå kan fortsette å bygge videre på denne enorme suksessen nå som den hektiske lanseringsuken er over, ettersom det vanligvis tar flere uker for en konsoll å passere milepælen på fem millioner solgte enheter. Switch 2 ligger an til å knuse denne forventningen.