Switch 2 selger som varmt hvetebrød, men tredjepartsspill underpresterer

Nintendos nye hybridkonsoll slår rekorder til høyre og venstre, men bortsett fra Mario Kart World, selger spillene til konsollen veldig dårlig. Dette har blitt rapportert i flere kvartaler, og tredjeparts utgivere har beskrevet lanseringen og tallene som langt under selv deres laveste estimater.

En kilde sa blant annet :

"De fleste tredjeparts Switch 2-spillene hadde svært lave tall,"

Og en rapport som nådde The Game Business beskrev situasjonen som :

"Tredjeparts utgivere karakteriserte dette lavere salget til dem som under våre laveste estimater"

Så hvorfor, spør du kanskje? Jeg antar at det delvis er fordi mange av titlene er gamle gjenutgivelser - Hogwarts Legacy, Hitman osv. Spill mange allerede har spilt på andre plattformer. I tillegg er det fortsatt mye skepsis til Game Key Cards - Nintendos kassetter som bare er en glorifisert nedlastingskode.

Det er ikke overraskende at spillsamlere foretrekker komplette spill på plate eller kassett, og det eneste unntaket fra regelen er Cyberpunk 2077, som, som du sikkert vet, faktisk er et komplett spill på kassett. Inkludert all DLC.

Nintendos egne spill - Mario Kart World og co - selger derimot som varmt hvetebrød og stod for rundt 80 % av de fysiske salgstallene ved lanseringen.