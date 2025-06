Switch 2 ser ut til å være utrolig slitesterk

HQ

Det er selvfølgelig mange av dere som har kjøpt en Switch 2 og allerede har dratt på sommerferie, og som nå ligger i hengekøyen og spiller Mario Kart World. Men noen av dere er nok litt bekymret for å være for uforsiktig med enheten, som kan gå i stykker. Selv om du oppbevarer den i en ordentlig bæreveske, må den tas ut for å brukes.

Men ... det ser ut til at du ikke trenger å være så bekymret for holdbarheten til Nintendos nye konsoll. Youtuberen JerryRigEverything ønsket å sjekke maskinvaren litt grundigere og tok enheten fra hverandre for å ta en titt, og bestemte seg til og med for å teste holdbarheten.

Og resultatene er imponerende. Til tross for at skjermbeskyttelsen ble trukket av (noe Nintendo fraråder), hadde enheten ingen problemer med å fortsette å fungere perfekt til tross for 50 eller så ganske gode slag med en tang.

Sjekk ut klippet nedenfor og slapp av. Du trenger ikke å være altfor bekymret for din Switch 2, Nintendo har bygget den for å vare.