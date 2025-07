Switch 2 setter ny japansk rekord og slår PlayStation 2 i konsollsalg den første måneden

HQ

Det var bare en uke etter lanseringen av Switch 2 i forrige måned at vi rapporterte at det var den desidert beste konsollanseringen noensinne i Japan. Siden den gang har interessen absolutt ikke avtatt, og nå avslører Yomiuri (via VGC) at Switch 2 fortsetter å fly ut av hyllene.

Totalt ble det solgt minst 1,5 millioner enheter i landet, og det tallet inkluderer ikke konsoller solgt gjennom Nintendo selv. Det faktiske tallet er derfor sannsynligvis betydelig høyere. For å sette dette i perspektiv: Game Boy Advance var Nintendos mest solgte maskinvare i Japan i løpet av den første måneden med 1 367 433 enheter, et tall som nå er lett overgått av 1 538 260 Switch 2 -enheter (igjen, ikke inkludert de som ble solgt gjennom Nintendo selv). Originalen Switch nådde 556 633 enheter i løpet av den første måneden og har nå blitt slått tre ganger.

Den konsollen som solgte raskest den første måneden, og som ikke er fra Nintendo, er selvfølgelig PlayStation 2. Den solgte 1 134 862 enheter, og har dermed også blitt slått med glans.

Kort sagt er vi vitne til spillhistorie akkurat nå, og Switch 2 vil sannsynligvis fortsette å slå alle slags rekorder i fremtiden, forutsatt at Nintendo fortsetter å støtte konsollen sin med virkelig gode spill.