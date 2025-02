Nintendo Switch 2-spillbokser ryktes å være opptil 40 % større enn Switch-motstykker

HQ

Gode nyheter for alle dere som synes at spillboksene til Switch er i minste laget. Ifølge VGC vil størrelsen på de nye for Switch 2 være betydelig større, 40% større for å være mer presis. De hevdes å ha en bredde på 13 cm og en høyde på 19,5 cm. Til sammenligning er et PlayStation 5-etui 13,5 cm bredt og 17 cm høyt.

Informasjonen kommer fra den franske forhandleren FNAC, som tilfeldigvis la ut et bilde av et ennå ikke annonsert Switch 2 -spill fra Take-Two. Bildet er nå tatt ned, men basert på informasjonen har brukere på Reddit allerede laget modeller av hvordan det kan se ut.

Tidligere rapporter tyder også på at kassettene vil ha omtrent samme størrelse som før, men ha en rekke fysiske forskjeller som gjør det umulig å bruke de nye spillene i en gammel Switch. Hvis dette stemmer, i tillegg til størrelsen på det nye kabinettet, vil det bety mye tom plass og luft inni. Om det er bra eller dårlig, kan du bestemme selv.