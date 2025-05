Switch 2 tilbyr batteriladingsbegrensning for å bevare batteriets levetid

HQ

Hvis du kjører elbil, er du selvsagt kjent med anbefalingen om å lade til 80 % så ofte som mulig for å holde batteriet friskt i lang tid. Nå får vi vite via Nintendo Today-appen at Switch 2 faktisk tilbyr en lignende funksjon, der du kan stille den inn til å slutte å lade når den når 90 %.

Nintendo skriver at "å stoppe ladingen ved rundt 90 % reduserer forringelsen av batteriet", noe som høres ut som en ganske kjekk funksjon. De fleste spiller tross alt ikke 100 % hver gang uten muligheten til å lade batteriet - og for de som fortsatt ønsker å lade 100 %, er det alltid mulig.

Culture Crave viser på Bluesky hvordan funksjonen ser ut og fungerer, som du kan sjekke ut nedenfor. Hva synes du, er det noe du vil bruke, eller er det 100% hver gang?