Switch 2-versjonen av Zelda Breath of the Wild krever nesten 10 GB nedlasting og tar opp mer enn Tears of the Kingdom

Nintendo Switch 2 vil ikke bare tilby oss en ny generasjon titler som Nintendo utvikler, den vil også tillate oss å gjenoppleve deres beste verk fra den fortsatt nåværende generasjonen i form av remastered versjoner eller Switch 2 Edition. Noen, som Kirby and the Forgotten Land, inkluderer til og med ny DLC med mer innhold, mens i andre, for eksempel The Legend of Zelda: Breath of the Wild, er forbedringen mer fokusert på den tekniske siden og bruken av tilleggsapper som Zelda Notes. Men det er visse data av de få vi har i dag (mer enn en måned før lansering) som overrasker oss.

Dette gjelder filstørrelsen på noen av lanseringsspillene som vi vil ha 5. juni med Switch 2. Som du vet, vil mange av disse spillene ikke komme med alle filene som er inkludert i de fysiske kassettene, og vil kreve nedlastinger over internett (ikke tilfellet med Cyberpunk 2077, for eksempel) for å fungere. Og i dette bildet nedenfor kan du se en særegenhet: Den fullstendige spillfilstørrelsen til The Legend of Zelda: Breath of the Wild er større enn den til The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, den direkte oppfølgeren og også et mye større og mer ambisiøst spill.

Det finnes ingen direkte forklaring på hvorfor dette er tilfellet, men vi kan sette det til flere faktorer, som TotKs bedre tekniske finish og optimalisering sammenlignet med forgjengeren, Switchs lanseringsspill og også intergenerasjonelt med Wii U-versjonen. Ansiktsløftningen i Breath of the Wild vil antageligvis være mer merkbar når man sammenligner versjoner mellom Nintendo Switch-konsoller, og det fungerer også som et kompliment at et av de beste spillene i historien (i dette tilfellet snakker vi om Breath of the Wild) tar opp mindre enn 25 GB i sin mest moderne versjon.

Husk at hvis du allerede eier spillet på Switch 1 og vil prøve det på Switch 2, vil oppdateringen være tilgjengelig fra dag én for € 10 eller gratis hvis du har Nintendo Switch Online + Expansion Pass.